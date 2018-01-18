В Одесской области от кори умер полуторагодовалый ребенок

В райцентре Березовка Одесской области от кори умер полуторагодовалый ребенок. Об этом «ФАКТАМ» стало известно от информированного источника, по данным которого ЧП случилось 17 января.

Как утверждают медики, заболевание малыша протекало на фоне серьезных осложнений, вызванных развившемся энцефалитом (группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга). Ребенок не имел прививки от кори. В официальных инстанциях пока не комментируют данный случай.

Между тем в школах Одессы с понедельника, 22 января, возобновляются занятия. Об этом рассказала в ходе заседания комиссии по вопросам здравоохранения директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич. По ее словам, последний день каникул — пятница, 19 января. На занятия выйдут все дети, кроме тех, что непривиты.

«Задачей педагогов было организовать удаленный процесс обучения, права на получение образования детей никто не лишал, — отметила Буйневич.-

Находясь дома, каждая мама получит ссылку на те уроки, которые были пропущены. Одним из основных остается вопрос, допускаются ли дети без ревакцинации. Те дети, которые были привиты единожды, допускаются к занятиям в школе. После вакцинации рекомендуется подождать две недели до того, как приступить к занятиям в школе».

Ранее fakty.ua сообщали, что на Одесчине от кори умерли семь человек, четверо из них — дети. Каникулы в школах из-за вспышки кори были продлены на неделю.