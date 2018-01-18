Vodafone сообщил, что связь в "Л/ДНР" не восстановлена

Объявление об этом появилось на сайте компании.

Текст предназначен абонентам Донецкой и Луганской областей: «Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля продолжаются. О восстановлении связи проинформируем дополнительно».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ремонтники Vodafone приступили к работам на территории «ДНР».