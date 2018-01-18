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«ДНР», нет связи

Vodafone сообщил, что связь в "Л/ДНР" не восстановлена

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

18.01.2018 19:31 1911

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Объявление об этом появилось на сайте компании.

Текст предназначен абонентам Донецкой и Луганской областей: «Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля продолжаются. О восстановлении связи проинформируем дополнительно».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ремонтники Vodafone приступили к работам на территории «ДНР».

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