Vodafone сообщил, что связь в "Л/ДНР" не восстановлена
Объявление об этом появилось на сайте компании.
Текст предназначен абонентам Донецкой и Луганской областей: «Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля продолжаются. О восстановлении связи проинформируем дополнительно».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ремонтники Vodafone приступили к работам на территории «ДНР».
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