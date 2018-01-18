Два года деньги из харьковских банкоматов «уходили» на оккупированные территории

В Луганской области в суд направлены материалы относительно одного из организаторов схемы финансирования так называемой «ЛНР». Главный организатор, увы, пока находится на неподконтрольной территории, поэтому в его отношении будет открыто специальное заочное производство.

Во время негласных следственных действий в конце прошлого года был выявлен и впоследствии задержан житель Луганской области, снимавший в харьковских банкоматах большие суммы денег с множества счетов. Было установлено, что эти деньги передаются на неподконтрольную территорию.

При обыске у злоумышленника изъяли большое количество банковских карт и паспортные данные их владельцев. Как оказалось, все они — украинские пенсионеры, проживающие на захваченной террористами «ЛНР» территории. Задержанный, которому предъявили обвинение в финансировании терроризма, чистосердечно раскаялся и раскрыл следствию схему, по которой он передал почти 12 миллионов гривен.

Организатором схемы стал сотрудник (из младшего офицерского состава) «МВД» «ЛНР». Он нашел более трех сотен пенсионеров, которых сагитировал съездить в Харьков и оформить там получение пенсии. После чего собрал у них выданные банками карточки и документы, передав их сообщнику. Тот регулярно посещал Харьков, снимал в банкоматах начисленные пенсии и передавал деньги напарнику. Тот, отдавая их пенсионерам, брал себе небольшой процент. Прибыль делилась пополам. Таким образом злоумышленники заработали около полумиллиона гривен, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Однако суд может учесть его сотрудничество со следствием и ограничиться мягким приговором. Следствие это уже учло, не требуя избрания ему меры пресечения.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Одессе бывшего депутата горсовета заподозрили в финансировании «ЛНР» и «ДНР».