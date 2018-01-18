Климкин ответил государству-агрессору

Министр иностранных дел Украины Павел Клмкин прокомментировал реакцию российской стороны на принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. В Кремле заявили, что утверждение документа может привести к эскалации конфликта, а его пункты противоречат Минским договоренностям.

«Как известно, российский представитель на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по нашему иску сказал, что все оружие они нашли в шахтах. Это все, что вам нужно знать о российской реакции на наш закон о реинтеграции Донбасса», — написал в своем Twitter министр иностранных дел.

Как сообщали fakty.ua, президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Донбасса и Крыма, что они являются неотъемлемой частью Украины