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Климкин ответил государству-агрессору

Климкин ответил государству-агрессору

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 20:33 1055

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Министр иностранных дел Украины Павел Клмкин прокомментировал реакцию российской стороны на принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. В Кремле заявили, что утверждение документа может привести к эскалации конфликта, а его пункты противоречат Минским договоренностям.

«Как известно, российский представитель на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по нашему иску сказал, что все оружие они нашли в шахтах. Это все, что вам нужно знать о российской реакции на наш закон о реинтеграции Донбасса», — написал в своем Twitter министр иностранных дел.

Как сообщали fakty.ua, президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Донбасса и Крыма, что они являются неотъемлемой частью Украины

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