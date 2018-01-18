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Погиб наблюдатель ОБСЕ — СМИ

На Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ, — СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 20:55 299

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Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в дорожно-транспортном происшествии в Краматорске (Донецкая обл.). Трагедия произошла в четверг утром, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу миссии

«СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее российские массмедиа сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

Как сообщали fakty.ua, в 2017 году в результате взрыва автомобиля миссии ОБСЕ в поселке Пришиб на оккупированной части Луганской области погиб гражданин США.

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