На Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ, — СМИ

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в дорожно-транспортном происшествии в Краматорске (Донецкая обл.). Трагедия произошла в четверг утром, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу миссии

«СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее российские массмедиа сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

Как сообщали fakty.ua, в 2017 году в результате взрыва автомобиля миссии ОБСЕ в поселке Пришиб на оккупированной части Луганской области погиб гражданин США.