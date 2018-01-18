В Измаиле частично восстановили электроснабжение (обновлено)

В Измаиле Одесской области частично восстановлено электроснабжение объектов медико-социальной инфраструктуры, подключено к электроэнергии также большинство многоэтажек, сообщает «112-Украина» со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА. Без света остаются Черноморск и Фонтанка.

«Восстановлено электроснабжение в 7 котельных в Измаиле. Продолжаются работы по запуску систем отопления. О ситуации мне докладывают лично», — заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

В ОГА заявили, что вскоре будет запущено еще 9 котельных. По последней информации, полностью восстановлена телефонная связь в городе Черноморске. На местах работают ремонтные бригады.

На своей страничке в социальных сетях Максим Степанов сообщил, что над восстановлением электропоставок работают 89 аварийных бригад. А 20 тысяч жителей области, которые работают в Одессе, с автовокзала централизованно развезли по домам.

«Дороги расчищают 218 единиц техники. Продолжается ограничение движения на трассах: Одесса — Киев, Одесса — Рени и Одесса — Кучурган», — добавил глава ОГА.

Как ранее сообщали fakty.ua, электричество в Одесской области отсутствовало в 400 населенных пунктах