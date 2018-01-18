"Вуди Аллен велел мне лечь и играть с паровозиком, а сам пристроился сзади" (фото)

В четверг, 18 января, в программе американского телеканала CBS This Morning ведущая Гэйл Кинг взяла интервью у Дилан Фэрроу, приемной дочери всемирно известного режиссера и актера Вуди Аллена. 32-летняя женщина вновь заявила, что является жертвой сексуальных домогательств и растления, и все это совершил ее приемный отец, который был для нее героем.

Вуди Аллен — один из самых именитых режиссеров в истории мирового кинематографа. Он снял более 50 фильмов, многие из которых выдвигались на соискание премии «Оскар». Он сам получил четыре «Оскара» — три как сценарист и один как режиссер. Кроме того, в его коллекции наград девять премий Британской кинотелеакадемии BAFTA. К наиболее известным работам Аллена относятся «Энни Холл», «Ханна и ее сестры», «Манхэттен», «Пурпурная роза Каира», «Матч-пойнт», «Великая Афродита».

Аллена уже далеко не в первый раз обвиняют в растлении несовершеннолетних. Его личная жизнь полна скандалов, но никогда режиссера не привлекали к уголовной ответственности.

Вуди заключил свой первый брак в 1956 году. Ему тогда было 20 лет. Его супругой стала 17-летняя Харлен Роузен. Они расстались в 1959 году. Харлен подала на Вуди в суд, обвинив его в диффамации. Она была оскорблена шуткой Аллена относительно инцидента, который произошел с ней — Роузен подверглась сексуальному насилию рядом с ее квартирой. И Вуди публично посмеялся над этим. Харлен требовала миллион долларов, но суд ей отказал.

В 1966 году Аллен женился на молодой актрисе Луиз Лассер, которая снялась в четырех его фильмах, включая «Бананы». Они развелись в 1970 году, когда выяснилось, что Вуди изменяет ей с актрисой Дайан Китон. Их роман длился всего год. Режиссер и актриса остались друзьями, Аллен продолжал снимать Китон в своих фильмах, в том числе в знаменитой картине «Энни Холл».

По слухам, Вуди расстался с Дайан из-за юной актрисы Стейси Нелкин. Ей было всего 17, когда Аллен дал девушке небольшую роль в «Энни Холл». Однако при монтаже он вырезал все эпизоды с ней. В 1994 году Нелкин все же сыграла у Аллена в фильме «Пули над Бродвеем».

Вуди всегда отрицал, что у него были сексуальные отношения со Стейси.

В 1979 году Аллену представили актрису Миу Фэрроу. Вскоре они начали встречаться. Это были очень странные отношения, которые продолжались 12 лет. У Фэрроу на момент знакомства с Алленом было уже семеро детей — три родных сына, три приемных дочери (две вьетнамки и кореянка Сун-и-Превен) и кореец Мозес.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу

Будучи парой, они жили в разных квартирах в домах, разделенных Центральным парком на Манхэттене. Особого интереса к участию в воспитании детей Фэрроу Аллен не проявлял. В 1984 году Миа поставила вопрос о том, чтобы завести общего ребенка. Вуди согласился, но дал понять, что и родным ребенком особо заниматься не намерен.

Забеременеть у Фэрроу не получилось. Тогда в июле 1985 года она взяла на воспитание девочку по имени Дилан. Аллен в процессе удочерения участия не принимал, однако с появлением малышки стал больше времени проводить в доме Фэрроу и уделять внимание детям.

В декабре 1987 года Миа родила от Вуди сына. Мальчику дали имя Сэтчел, но через некоторое время стали называть Ронаном. В 1991 году Фэрроу заявила, что хочет взять на воспитание еще одного ребенка. Аллен согласился при условии, что Миа переоформит на него Дилан и Мозеса. Процедура была завершена в середине декабря 1991 года. Тогда же Аллен фактически переселился в квартиру Фэрроу.

До этого времени Вуди почти не общался со старшими детьми своей фактической жены. В январе 1992 года Миа, находясь в квартире Аллена, обнаружила фотографии Сун-и-Превен. Ее приемная дочь-кореянка на снимках была обнаженной! Фэрроу потребовала от 57-летнего Вуди объяснений. Он заявил ей, что за две недели до этого переспал с Сун-и.

Фэрроу и Аллен со скандалом расстались. Миа запретила дочери встречаться с Вуди. Летом 1992 года Сун-и отправилась в юношеский лагерь, но вскоре мать забрала ее оттуда, поскольку девушке постоянно звонил некий мистер Саймон. Как оказалось, это был Аллен.

Вуди Аллен и его нынешняя жена Суи-и-Превен

В августе 1992 года режиссер сделал официальное заявление — он любит Сун-и-Превен. 23 декабря 1997 года Аллен и кореянка поженились в Венеции. Они взяли на воспитание двоих детей и поселились на Манхэттене в Карнеги-Хилл.

Однако в августе 1992 года, когда Аллен публично признался в любви к Сун-и, произошел инцидент, вызвавший громкий скандал. Миа Фэрроу в то время жила в Коннектикуте. В ее отсутствие (актриса отправилась с другом по магазинам) приехал Вуди. Он заявил няне, присматривавшей за детьми, что хочет поговорить со своей приемной дочерью Дилан. Разговор состоялся без свидетелей в комнате на чердаке.

Аллен уехал, а няня обо всем рассказала Фэрроу. Та поговорила с Дилан, и дочь рассказала ей, что «папа трогал ее». Миа сообщила обо всем педиатру, который доложил властям.

Режиссер гневно отрицал все обвинения. Он заявил, что Фэрроу использует детей, чтобы отомстить ему. Началась борьба в судах за опекунство. В результате Миа не смогла добиться того, чтобы Вуди лишили прав как приемного, так и родного отца. В сентябре 1993 года прокурор отказался выдвигать обвинения против Аллена в растлении несовершеннолетней.

Осенью 2017 года в Голливуде, как известно, разгорелся громкий секс-скандал. Обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях были выдвинуты сначала против влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна, затем против известного актера Кевина Спейси. А дальше прозвучали новые имена: Чарли Шин, Дастин Хоффман, Джеймс Тобак, Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне. Этот список все пополняется и пополняется. Сначала в соцсетях сформировалось движение #MeToo (Я тоже). Тем, кто в своей жизни столкнулся с сексуальным насилием или домогательствами, предлагалось рассказать об этом и назвать имена «хищников», чтобы они больше никому не могли причинить боль.

Таких рассказов появились тысячи. Досталось не только представителям Голливуда, но спортсменам и тренерам, певцам и продюсерам, телезвездам и журналистам, политикам и общественным деятелям. Кто-то ушел в отставку. Кто-то все отвергал и продолжает отвергать.

Начаты официальные полицейские расследования в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне. Но пока еще ни одно из этих дел не попало в суд. Отметим, что Харви Вайнштейн был исключен из Американской киноакадемии и уволен из собственной кинокомпании. Кевина Спейси выгнали из рейтингового сериала «Карточный домик» и пересняли уже готовый к прокату фильм с его участием «Все деньги мира», задействовав в нем другого актера (Кристофера Пламмера).

В январе 2018 года звезды Голливуда объявили о формировании нового общественного движения — Time’s Up (Время вышло). Его задача — изменить жестокие, дискриминационные, унизительные порядки, царившие в киноиндустрии на протяжении многих лет. Первой акцией Time’s Up стал приход подавляющего большинства актрис на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в черных платьях.

И вот тут неожиданно вспомнили о Вуди Аллене. На режиссера, которому 1 декабря исполнилось 82 года, решили обратить внимание всего общества. В течение последней недели в СМИ прозвучало несколько громких заявлений.

Сценарист и актриса Грета Гервиг, которая получила в этом году ряд премий как режиссер фильма «Леди Птица», сказала, что сожалеет о совместных проектах с Вуди Алленом и больше никогда не станет с ним работать. Грета снималась у Аллена в комедии «Римские приключения».

В том же духе высказались Мира Сорвино («Великая Афродита»), Эллен Пейдж («Римские приключения»), Ребекка Холл, Тимоти Шаламе, Селена Гомес и Гриффин Ньюмен («Дождливый день в Нью-Йорке», фильм еще не вышел в прокат). При этом Холл, Шаламе, Гомес и Ньюмен пожертвовали полученные от Аллена гонорары, каждый из которых превышает миллион долларов, движению Time Out.

И вот на этой волне утром 18 января появилось интервью с Дилан Фэрроу. 32-летняя приемная дочь Аллена теперь уже во всех подробностях рассказала о том, что с ней произошло в 1992 году.

«Папа отвел меня в маленькую комнатку на чердаке загородного дома моей мамы в Коннектикуте. Он велел мне лечь на живот играть с паровозиком моего брата. Сам же сел сзади меня. Комната была такой маленькой, что он оказался в дверном проеме. Я лежала и играла с паровозиком. И подверглась в это время сексуальному насилию. Когда мне было семь лет, я рассказала об этом следующими словами — он трогал меня за мои интимные места. Сейчас мне 32 года, и я могу сказать более определенно — он трогал своим пальцем мои половые губы и вульву», — рассказала Дилан.

Дилан Фэрроу рассказывает свою шокирующую историю журналистке Гэйл Кинг

До этого момента Фэрроу держалась спокойно. Но после этих слов женщина уже не скрывала волнение. «Я не могу понять, как люди на протяжении всех этих лет верят в то, что мне якобы промыла мозги моя мать? Почему им такая версия кажется более правдоподобной, чем-то, что на самом деле сделал со мной отец? Он лгал тогда, лжет и сейчас. Тот случай на чердаке не был единственным. Он не давал мне прохода. Все время трогал меня, зажимал. Часто настаивал на том, чтобы я легла с ним в постель. При этом он был только в трусах, и на мне было тоже только нижнее белье», — заявила Дилан.

После этого шокирующего интервью Вуди Аллен сделал публичное заявление: «Семья Фэрроу цинично использует возможность, открывшуюся для нее вновь благодаря движению Time’s Up, чтобы повторить свои обвинения. Но это не делает их сегодня более правдивыми. Они остаются таким же обманом, каким были в прошлом. Я никогда на растлевал мою дочь — к такому выводу пришли в итоге еще четверть века назад все проводившиеся тогда расследования».