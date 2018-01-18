Россию уличили в нежелании выполнять обязательства по установлению режима тишины

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию вернуть своих представителей в Общий центр контроля и координации прекращении огня (СЦКК) и приказать контролируемым ею боевикам прекратить огонь на Донбассе. Как сообщает УНИАН, об этом в четверг, 18 января, заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании постоянного совета организации в Вене.

Дипломат отметил, что СЦКК успешно выступал посредником в установлении временных так называемых «окон тишины», способствуя прекращению огня и создавая безопасные зоны у объектов инфраструктуры. «Отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями, — заявил Кемиен. — Соединенные Штаты повторяют свой призыв к России как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которые она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, прекратить огонь, отвести вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено минского соглашениями».

Как ранее сообщали fakty.ua, секретарь СНБОУ Александр Турчинов связал уход россиян из СЦКК с избирательной кампанией Путина.



