Папа Римский благословил брак на высоте 11 тысяч метров

Во время авиаперелета между чилийскими городами, Папа Римский Франциск провел свадебную церемонию для сотрудников авиакомпании — 39-летней Паулы Подест Руиз и 41-летнего Карлоса Сьюффарди Элоррига. Пара уже была жената, но попросила Папу Франциска благословить их брак, сообщает Би-Би-Си.

Супруги сказали, что не смогли повенчаться в своей церкви в городе Сантьяго, поскольку та была повреждена в результате землетрясения. Папа Римский предложил им провести краткую церемонию, а в качестве свидетеля пригласил руководителя авиакомпании.

Он поставил свою подпись на листе бумаги, где ранее расписались супруги и свидетель. Фото этого свидетельства (автор Кортни Уолш) на своей страничке в социальных сетях разместил корреспондент CBS News, Стив Дорси

фото с www.bbc.com

Как ранее сообщали fakty.ua, Папа Римский Франциск призвал мир не забывать о войне в Украине.

