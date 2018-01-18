По скандальной книге о Трампе снимут сериал

В четверг, 18 января, издание Hollywood Reporter сообщило, что журналист Майкл Вулф продал права на экранизацию своей скандальной книги «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа». По ней будет снят сериал. Вулф выступит одним из его продюсеров.

Приобрела права компания Endeavor Content. Точную сумму Hollywood Reporter не называет, однако утверждает, что сделка многомиллионная.

В это можно поверить, учитывая, что книга Вулфа, вышедшая в продажу 5 января, тут же возглавила список бестселлеров в США. Только в первую неделю по предзаказам было продано 1,4 миллиона экземпляров. Свежие данные издательство, выпустившее «Огонь и ярость», пока не предоставляло. Известно также, что уже продано 250 тысяч электронных копий и 100 тысяч копий аудоверсии бестселлера.

Кроме того, права на книгу проданы иностранным издателям в 32 странах мира. Точно известно, что книгу переведут на французский, немецкий, испанский, арабский, японский, португальский, албанский, болгарский языки.

Напомним, Дональд Трамп назвал книгу Вулфа «скучной и лживой», а самого журналиста — «полным неудачником». При этом адвокаты президента США пытались добиться запрета на продажу «Огня и ярости», но им это не удалось.

После этого Вулф с иронией поблагодарил Трампа за бесплатную рекламу. «Я бы отправил коробку конфет в знак благодарности, вот только не знаю адрес», — пошутил журналист.