В Киеве на Крещение откроют второй выход станции метро «Гидропарк»

На период празднования Крещения в Гидропарке, чтобы разгрузить одноименную станцию метро, откроют второй выход, сообщили в Киевском метрополитене. Восточный вестибюль № 2 проработает с 10.00 до 17.00, а основной (№ 1) — в обычном режиме.

Между тем в ночь пятницы (с 00.50 до 5 утра) в работу троллейбусов № № 26, 41, 92Н, 93Н вносятся изменения в связи с заменой контактного провода на линии (участок на пересечении проспекта Победы и улицы Д. Щербаковского), сообщили в «Киевпасстрансе».

Движение троллейбусов организовано так:

№ 26 проследует «Проспект Свободы — Интернациональная площадь — станция метро „Дорогожичи“;

№ 92Н будет курсировать от ж/д вокзала „Южный“, через проспект Победы, улицы Довженко, Телиги, Мельникова Оранжерейную, Дорогожицкую, Вавиловых, Щусева, Стеценко, Интернациональную площадь, улицы Гречко, Порика, проспект Свободы»; в обратном направлении от проспекта Свободы, по улицам Порика, Гречко, Интернациональную площадь, по улицам Стеценко, Щусева, Мельникова, Черновола, через Воздухофлотский проспект и до ж/д вокзала «Южный».

маршруты №№ 41 и 93Н закрываются.



Как ранее сообщали fakty.ua, освященную воду можно будет набрать в Киеве по нескольким адресам.

