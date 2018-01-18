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Женщина на рельсах

Инцидент в киевском метро: женщину столкнули на рельсы (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 23:22 240

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Столичное метро едва не стало местом трагедии: на станции Дворец спорта в четверг, 18 января, женщина упала на рельсы. Об этом пишет Киев Оперативный.

Согласно предварительной информации, из-за большого скопления людей кто-то случайно толкнул ее на колею. Ситуация осложнялась тем, что у женщины плохое зрение.

Бдительность проявили работники метрополитена: сразу после падения движение поездов было заблокировано, а мужчина в гражданской одежде спрыгнул к пострадавшей и помог ей выбраться из опасной зоны.

Напомним, что сегодня произошел еще один похожий случай в подземке, но уже Харькова: хорошие зрение и реакция машиниста поезда метро, подходившего к станции «Центральный рынок», спасло жизнь харьковчанину, оказавшемуся лежащим на рельсах.

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