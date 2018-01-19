Дело «Мультика» разваливается? (видео)

Сегодня, 18 января, адвокаты, представляющие интересы фигурантов дела николаевского бизнесмена Михаила Титова, провели пресс-конференцию в агентстве УНИАН, в ходе которой изложили, по их мнению, реальное состояние дел в расследовании этого нашумевшего уголовного производства.

В частности, защитник Михаила Титова Сергей Войченко говорил о якобы политических мотивах дела. О том, что ныне являющиеся фигурантами этого дела люди преследуются за то, что поддерживали неугодных нынешней власти людей. О том, что задержание и арест этих людей был незаконным и не имел под собой оснований, что участие в расследовании военной прокуратуры это нелепость и т. д.

Можно по-разному оценивать предоставленные защитой подозреваемых данные. Но, по информации «ФАКТОВ» из пяти фигурантов, привезенных в Мариупольский СИЗО после громких прошлогодних арестов, ныне там остались только двое — Михаил Титов и Дмитрий Леонов. Троим другим — Борису Серафимову, Алексею Пелипасу и Олегу Коноваленко суд смягчил меру пресечения, назначив каждому на время следствия домашний арест.

Как сообщали «ФАКТЫ», в августе прошлого года были задержаны члены так называемой ОПГ «Мультика», которым инкриминировали получение откатов при отчуждении коммунальной собственности в Николаеве, завладение автотранспортом с применением насилия, угроза убийством, вымогательство, незаконное лишение свободы, создание преступной организации, незаконный оборот оружия и наркотиков, завладения мошенническим способом имуществом предприятий, мошенничества в особо крупных размерах.

В время своего визита в Николаев Генеральный прокурор Юрий Луценко поставил перед прокурором николаевской области Тарасом Дунасом задачу довести это дело до конца. Однако вскоре расследование стало явно пробуксовывать. Например, на первое судебное заседание Михаила Титова удалось доставить лишь со второй попытки. А в декабре ему целых четыре дня со скандалом избирали меру пресечения по истечению первого срока ареста.