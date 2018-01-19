В Украине без энергоснабжения осталось рекордное число населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий 18 января (мокрый снег, порывы ветра) произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Самой сложной ситуация остается на Одесчине, где без света остались 502 населенных пункта, в т. ч. в Измаиле (70 тыс. жителей) и Арцизе (12 тыс.).

По состоянию на 20.00 18 января в Измаиле восстановлено энергоснабжение больницы, роддома, 17 из 19 котельных и большинства многоквартирных домов. Частично восстановлено водоснабжение, ведутся работы по запуску систем отопления.

В Арцизе для обеспечения энергоснабжения задействованы 4 электростанции ГСЧС. Утром 19 января работы по восстановлению энергообеспечения Измаила и Арциза продолжаются.

Кроме того, в Черкасской области без электричества остались 153 населенных пункта, в Черниговской — 33, в Полтавской — 14, в Кировоградской и Николаевской — по 9, в Донецкой — 8, в Волынской — 6, в Сумской — 2, в Винницкой — один.

Напомним, в Измаиле полиция ввела патрулирование улиц для предупреждения мародерства.