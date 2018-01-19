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Петр Порошенко

Порошенко поздравил украинцев с Крещением Господним (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 9:11 103

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с праздником Крещения, опубликовав в своем Facebook снимок старинной православной иконы.

Он также пожелал украинцам мира и Божьей защиты.

«Поздравляю со светлым праздником Богоявления и Крещения Господнего! Мира и Божьей защиты всем нам», — написал он.

Напомним, ФАКТЫ сообщали, где киевляне смогут набрать крещенской воды.

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