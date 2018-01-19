США и ОБСЕ осудили приговор крымчанину Балуху

США осуждают решение подконтрольного Кремлю «суда» в Крыму, который вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США Гарри Камиан.

По его словам, в США понимают, что выдвинутые Балуху обвинения были ложными, и что на самом деле он поплатился за приверженность украинским государственным символам.

«Мы с беспокойством отмечаем осуждение оккупационной властью 16 января украинского активиста Владимира Балуха по ложным обвинениям в хранении вооружения, чтобы отомстить за то, что он вывешивал украинские патриотические символы», — цитирует дипломата «Укринформ».

Временный поверенный еще раз подчеркнул, что в Вашингтоне «не воспринимают и никогда не признают» российской оккупации Крыма, а «крымские» санкции против России будут оставаться в силе, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине.

16 января так называемый Раздольненский «районный суд» в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

Реагируя на вынесение неправосудного приговора, президент Порошенко заявил, что Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех наших соотечественников, незаконно осужденных на полуострове.