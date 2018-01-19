Australian Open: Бондаренко в третьем круге проиграла 19-й ракетке турнира

Катерина Бондаренко, занимающая 94-е место в мировом рейтинге, не сумела установить личное достижение и выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде турнира 31-летняя уроженка Кривого Рога едва не сотворила очередную сенсацию и не выбила из соревнований 21-ракетку мира словачку Магдалену Рыбарикову, «посеянную» в Мельбурне под 19-м номером (кругом ранее украинка взяла верх над 18-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой).

Бондаренко при равной борьбе проиграла словачке первый сет, уверенно выиграла второй, но, к сожалению, уступила в третьем решающем — 5:7, 6:3, 1:6. Отмечу, что это была пятая встреча между украинкой и словачкой, которая после сегодняшнего матча вышла вперед в личных встречах с нашей соотечественницей — 3:2.

Таким образом, Бондаренко в нынешнем розыгрыше Australian Open повторила свое лучшее достижение в одиночном разряде турнира: ранее Катерина выходила в третий круг этих соревнований в 2009-м и 2016 годах (а в 2008-м стала победительницей парных состязаний). Добавлю, что нынешние одиночные выступления в Мельбурне принесли украинке Катерине 142,5 тысячи австралийских долларов призовых (113,8 тысячи в американской валюте). При этом Бондаренко продолжает выступать на турнире в парном разряде.

Напомню, что сегодня сильнейшая украинская теннисистка страны Элина Свитолина выбила из борьбы из трофей 15-летнюю киевлянку Марту Костюк.