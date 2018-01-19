В Карпатах сноубордист чудом ушел от лавины (видео)

В Карпатах на горнолыжном курорте Драгобрат (Раховский район Закарпатской области) сноубордист чудом не попал под лавину во время спуска с горы. Видеозапись счастливого спасения сделал очевидец инцидента Игорь Борисяк. Сноубордист не пострадал.

Видео опубликовано на странице snegtravel в Facebook. В записи присутствует ненормативная лексика.

Украинский гидрометцентр неоднократно предупреждал всех отдыхающих в горах, что в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня, а потому горные маршруты следует тщательно планировать с учетом рекомендаций синоптиков.

Напомним, 19 января опасность схода лавин сохраняется. Предупреждение касается Ивано-Франковской области и высокогорья Закарпатской области.

Фото dragobrat.polnaya.info