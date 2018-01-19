Нападения на школы в Перми и Улан-Удэ могут быть связаны между собой - СКР (видео)

В пятницу, 19 января, полиция Бурятии сообщила о задержании третьего подозреваемого в вооруженном нападении на школу в Улан-Удэ. Подростка зовут Илья С. Правоохранители считают, что он принимал участие в планировании нападения.

По делу также проходят Антон Б. и Александр Р. Антона задержали на месте с топором в руках. Александр свою причастность к нападению отрицает. Он утверждает, что просто шел в школу вместе с Антоном, а на крыльце они расстались.

По последним данным, ранения получили семь человек. Представитель территориального центра медицины катастроф Бурятии рассказал о состоянии пострадавших: «Одна девочка 11 лет находится в очень тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Еще одна девочка — там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны».

Нападение было совершено утром 19 января в поселке Сосновый Бор, который расположен в 20 километрах от Улан-Удэ. Многие местные жители считают его большим микрорайоном города. Ученик 9-го класса вошел в учебную аудиторию и с порога бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В классе начался пожар.

После этого Антон Б. выхватил топор и начал наносить удары. В результаты ранения получили шестеро учащихся и учительница.

Один из учеников по имени Кирилл рассказал журналистам то, что ему успел сообщить его друг Станислав, который учится в классе, где было совершено нападение. Станислав сказал Кириллу:

«Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил, меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинули коктейль Молотова».

Некоторые очевидцы настаивают на том, что нападавших было двое. И это были девятиклассники, один из которых (по всей видимости, Антон Б,) решил отомстить учительнице русского языка за двойку в четверти. Подростки якобы сначала кинули на пол коктейль Молотова, затем повалили на пол девочку, которая попыталась выбежать, и начали бить ее ногами.

В настоящее время ведется расследование по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

Между тем, полномочный представитель президента России в Северном федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что один из напавших на школу в Бурятии состоял в некой закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с теми, кто устроил нападения на школы в других регионах. Речь идет об инциденте в Перми, где ранения получили 14 учеников и учительница, а также в Челябинской области, где 17 января в деревне Смольное девятиклассник во время драки с другим подростком нанес ему удар ножом. Меняйло считает, что все эти случаи могут быть связаны между собой.

Следственный комитет России отрабатывает эту версию. В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о происшествиях в школах в Главное следственное управление СКР. В населенные пункты, где произошли инциденты, направлены опытные следователи и криминалисты из Москвы.

Сходство инцидентов заключается также в поведении подростков, совершивших нападение. В Перми Лев и Александр пытались покончить с собой во время задержания. Они нанесли себя несколько колотых ножевых ранений, но остались живы. И сейчас находятся в больнице, хотя суд вынес решение об аресте обоих на два месяца. В Бурятии Антон сначала нанес себе ранение, но оно оказалось легким. Тогда он выпрыгнул из окна, но упал в сугроб, который смягчил удар.