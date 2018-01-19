Пенсии военным пенсионерам в Украине могут увеличиться на 77%, — Рева
Министерство социальной политики завершило работу над законопроектом о пересчете пенсий военнослужащим, и в настоящее время документ находится на согласовании в Кабмине. Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил в эфире телеканала NewsOne.
При этом он назвал сегодняшние пенсии бывших военных несправедливыми.
«Сегодня, к сожалению, ситуация такая, что у нас средняя пенсия по стране после повышения в связи с пенсионной реформой — 2448 грн, а средняя пенсия силовиков — 2600 грн. То есть они практически сравнялись. Это очень негативный и неправильный подход, потому что, по большому счету, наши армейцы должны все-таки иметь пенсию больше», — заявил министр.
По его словам, после принятия закона Радой пенсии военных должны возрасти по Украине не менее чем на 77%.
Ранее в Кабмине сообщили, что пенсии военным пересчитают с 1 января 2018 года.
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