Пенсии военным пенсионерам в Украине могут увеличиться на 77%, — Рева

Министерство социальной политики завершило работу над законопроектом о пересчете пенсий военнослужащим, и в настоящее время документ находится на согласовании в Кабмине. Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил в эфире телеканала NewsOne.

При этом он назвал сегодняшние пенсии бывших военных несправедливыми.

«Сегодня, к сожалению, ситуация такая, что у нас средняя пенсия по стране после повышения в связи с пенсионной реформой — 2448 грн, а средняя пенсия силовиков — 2600 грн. То есть они практически сравнялись. Это очень негативный и неправильный подход, потому что, по большому счету, наши армейцы должны все-таки иметь пенсию больше», — заявил министр.

По его словам, после принятия закона Радой пенсии военных должны возрасти по Украине не менее чем на 77%.

Ранее в Кабмине сообщили, что пенсии военным пересчитают с 1 января 2018 года.