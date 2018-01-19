Долгополов завершил выступления на Australian Open

Сильнейший теннисист Украины Александр Долгополов, занимающий 37-е место в мировом рейтинге, завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии. В третьем раунде турнира 29-летний киевлянин не сумел сломить сопротивление аргентинца Диего Шварцмана (26-й в мире). Третья очная дуэль теннисистов (счет предыдущих — 1:1), продолжавшаяся два часа 38 минут, завершилась победой спортсмена из Аргентины, обыгравшего украинца в четырех сетах — 6:7 (1), 6:2, 6:3, 6:3.

Выступления на Australian Open-2018 принесли Долгополову 142,5 тысячи австралийских долларов призовых (113,8 тысячи в американской валюте). Отмечу, что лучшим достижением Александра на этом турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.

Напомню, что сегодня сильнейшая украинская теннисистка страны Элина Свитолина выбила из борьбы из трофей 15-летнюю киевлянку Марту Костюк, а Катерина Бондаренко в третьем раунде турнира уступила словачке Магдалене Рыбариковой.