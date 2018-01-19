SPIM.RU представил новую коллекцию зимних одеял

Качество и здоровье сна зависят не только от внешних раздражителей, но и от обустройства спальни. Это касается кровати, правильно подобранного матраса, постельного белья, а также одеяла.

Современные одеяла производят из различных материалов и с различными наполнителями. Традиционно лучшими вариантами считаются пуховые и шерстяные модели. Крупнейший магазин спальных товаров SPIM.RU добавил в свой каталог новые модели зимних одеял, с которыми вы можете ознакомиться в разделе http://spim.ru/shop/odejala/.

Пуховые одеяла

Преимуществами хорошего одеяла с пуховым наполнителем является относительно небольшой вес. Если пуха больше, чем пера, то одеяло будет очень легким. В виду особенностей пуха он обеспечивает хорошую терморегуляцию, что делает пуховые оптимальным выбором не только в холодные зимние ночи, но весной или осенью. Пышное одеяло из пуха — это еще и комфортно, оно обволакивает и убаюкивает.

Стоит также помнить, что пуховые одеяла требуют особого внимания — они могут накапливать влагу, поэтому их рекомендуют просушивать. Чистить такой спальный аксессуар следует только в химчистке с соответствующим оборудованием.

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Шерстяные одеяла

Шерстяные одеяла обычно делают из шерсти овец, но могут быть и исключения — например, верблюжьи одеяла или модели из шерсти ламы.

Хорошее одеяло из шерсти отлично впитывает и что еще важнее — пропускает влагу сквозь себя. Верблюжьи и овечьи одеяла, как правило, отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. Некоторые одеяла из шерсти весят лишь немногим больше пухового. Кроме того, шерсти приписывают особые целебно-профилактические свойства.

Недостатком шерстяных моделей, как и в случае с пуховыми одеялами, является сложность ухода. Кроме того, важно первоначально выбрать качественное одеяло, выполненное из хорошей шерсти.

С ассортиментом одеял из овечьей шерсти вы можете ознакомиться на сайте http://spim.ru/shop/odejala/ovechi/.

Летнее или зимнее одеяло?

Летнее одеяло отличается от зимнего аналога не только толщиной, но и материалом, из которого оно произведено. И если для зимних одеял характерно использование пуха/пера и шерсти, то летние модели делают из шелка, хлопка, бамбука. Опционально летние одеяла могут идти с тонким наполнителем, шерстяной прослойкой или без них. В случае и летних, и зимних моделей особое внимание следует уделить ткани, из которой сделан чехол — она должна не вызывать аллергий и быть приятной на ощупь, желательно из натуральных материалов.