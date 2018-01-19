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Под Киевом браконьеры убили беременную лосиху

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 10:12 264

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Полиция Киевской области расследует случай браконьерства в Вышгородском районе. В лесах под Киевом браконьеры убили краснокнижное животное. Останки убитой лосихи обнаружили возле села Федоровка работники местного лесхоза.

Как сообщает полиция Киевской области, следственно-оперативная группа зафиксировала факт браконьерства. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к преступлению. Предварительная квалификация события — ст. 248 Уголовного кодекса Украины («Незаконная охота»). Если виновных удастся найти и осудить, им грозит до трех лет лишения свободы.

Изучение останков животного показало, что лосиха весила до 400 килограммов, а кроме того, вынашивала двух лосят. Браконьеров заинтересовало только мясо животного — шкура и внутренности были брошены в лесу.

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Напомним, в первых числах нового года лось европейский в Украине официально стал краснокнижным животным — охота на него запрещена.

Фото Головне управління Національної поліції в Київській області/Facebook

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