Под Киевом браконьеры убили беременную лосиху

Полиция Киевской области расследует случай браконьерства в Вышгородском районе. В лесах под Киевом браконьеры убили краснокнижное животное. Останки убитой лосихи обнаружили возле села Федоровка работники местного лесхоза.

Как сообщает полиция Киевской области, следственно-оперативная группа зафиксировала факт браконьерства. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к преступлению. Предварительная квалификация события — ст. 248 Уголовного кодекса Украины («Незаконная охота»). Если виновных удастся найти и осудить, им грозит до трех лет лишения свободы.

Изучение останков животного показало, что лосиха весила до 400 килограммов, а кроме того, вынашивала двух лосят. Браконьеров заинтересовало только мясо животного — шкура и внутренности были брошены в лесу.

Напомним, в первых числах нового года лось европейский в Украине официально стал краснокнижным животным — охота на него запрещена.

Фото Головне управління Національної поліції в Київській області/Facebook