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Вспышка на Солнце

На Солнце произошла первая в 2018 мощная вспышка: ученые дали советы

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 10:20 281

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Мощная вспышка на Солнце спровоцировала магнитные бури, которые накрыли всю планету Земля. Последствия процессов на поверхности звезды будут ощущаться в течение нескольких дней, сообщает ТСН.

По оценке доктора физико-математических наук Всеволода Лозицкого, подобные вспышки не только нарушают ритм жизни человека, создавая дискомфорт, но и способны провоцировать общественные потрясения.

В свою очередь врач-терапевт Виктория Форосенко подтверждает, что часть ее пациентов уже накануне подобных геомагнитных явлений ощущает слабость, обеспокоенность, раздражительность, невнимательность, головную и сердечные боли, а также скачки артериального давления. Для их предупреждения медик посоветовала пить больше жидкости и не употреблять потенциально опасные продукты.

Ученые считают, что наше светило находится сейчас на минимуме 11-летнего цикла активности, поэтому в ближайшие три года ни мощных вспышек, ни сильных магнитных бурь не ожидается.

Напомним, предыдущие две мощные вспышки произошли на Солнце 7 сентября 2017 года.

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