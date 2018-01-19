Прима, Пидручный, Тищенко, Семаков и Ткаленко побегут за Украину в спринте Антхольца

Сегодня, 19 декабря, на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоится мужская спринтерская гонка. На дистанцию протяженностью 10 километров с двумя огневыми рубежами отправятся пять украинских биатлонистов — Артем Прима (14-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (36-й), Артем Тищенко (53-й), Владимир Семаков (78-й) и Руслан Ткаленко (107-й).

Не примет участие в сегодняшнем спринте один из лидеров сборной сергей Семенов, пропускающий этап в Антхольце и продолжающий готовится к Играм-2018 в Пхенчхане по индивидуальной программе.