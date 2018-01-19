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биатлон

Прима, Пидручный, Тищенко, Семаков и Ткаленко побегут за Украину в спринте Антхольца

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

19.01.2018 10:48 85

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Сегодня, 19 декабря, на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоится мужская спринтерская гонка. На дистанцию протяженностью 10 километров с двумя огневыми рубежами отправятся пять украинских биатлонистов — Артем Прима (14-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (36-й), Артем Тищенко (53-й), Владимир Семаков (78-й) и Руслан Ткаленко (107-й).

Не примет участие в сегодняшнем спринте один из лидеров сборной сергей Семенов, пропускающий этап в Антхольце и продолжающий готовится к Играм-2018 в Пхенчхане по индивидуальной программе.

Начало гонки — в 15.15. Прямую трансляцию эстафеты проведут телеканалы «UA:Перший» и «Евроспорт».

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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