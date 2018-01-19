﻿

USD 28.78
RSS
аэропорт

Все аэропорты Украины работают в штатном режиме

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 10:59 34

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

По состоянию на утро 19 января аэропорты «Борисполь», «Киев», «Одесса», «Львов», а также аэропорты в Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Ужгороде, Харькове и Запорожье работают в штатном режиме.

Днем ранее, напомним, были зафиксированы инциденты в Одесском аэропорту, где пассажиры не могли получить багаж. Сейчас аэропорт выполняет рейсы согласно расписанию.

табло

Рейсы из «Борисполя» также осуществляются в соответствии с графиком.

табло

Напомним, 18 января из-за непогоды были зафиксированы небольшие отклонения от графика на железной дороге. Причиной опозданий поездов стала заметенная снегом железнодорожная инфраструктура.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии