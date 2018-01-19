Все аэропорты Украины работают в штатном режиме
По состоянию на утро 19 января аэропорты «Борисполь», «Киев», «Одесса», «Львов», а также аэропорты в Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Ужгороде, Харькове и Запорожье работают в штатном режиме.
Днем ранее, напомним, были зафиксированы инциденты в Одесском аэропорту, где пассажиры не могли получить багаж. Сейчас аэропорт выполняет рейсы согласно расписанию.
Рейсы из «Борисполя» также осуществляются в соответствии с графиком.
Напомним, 18 января из-за непогоды были зафиксированы небольшие отклонения от графика на железной дороге. Причиной опозданий поездов стала заметенная снегом железнодорожная инфраструктура.
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