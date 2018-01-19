Непогода в Украине: водителей попросили без особой нужды никуда не ездить

Из-за непогоды в восьми областях Украины продолжают действовать ограничения для крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Укравтодор, в свою очередь, призывает водителей по возможности переждать непогоду дома, никуда не выезжая.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям констатирует, что автомобильных заторов на дорогах общего пользования не наблюдается. Наиболее сложная обстановка остается на автодороге М-05 Киев — Одесса. Первый проблемный участок — протяженностью до 5 км — находится в районе с. Ладыжинка Уманского района Черкасской области. Там легковой транспорт движется медленно, грузовикам ехать временно запрещено — фуры стоят на обочине.

Второй участок со сложной дорожной ситуацией находится возле села Большие Трояны Благовещенского района Кировоградской области. Около 100 грузовых автомобилей остановлены в специальном месте отстоя.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак призвал водителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. «К сожалению, погодные условия по ряду областей пока остаются сложными, поэтому просим водителей без необходимости не выезжать на дальние расстояния», — заявил он.

Ограничения для грузового транспорта введены в восьми областях:

Киевская область — автодорога М-05 Киев — Одесса (25−123 км).

Черниговская область — автодорога Н-07 Киев — Сумы (65−208 км).

Полтавская область — автодорога М-03 Киев — Харьков (207 км в направлении Киева).

Черкасская область — автодороги М-05 Киев — Одесса (143−274 км.), М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (513−578 км), Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь (81−117 км).

Кировоградская область — автодороги М-12 от Кропивницкого в пределы Черкасской области (578−703 км), Н-24 Благовещенск-Николаев (0−46 км), Т-12−14 Новоархангельск-Николаевка (0−80 км.) М-05 Киев — Одесса (234−278 км).

Винницкая область — автодороги М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (437−513 км), Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Великая Михайловка (158−212 км).

Николаевская область — автодороги Н-24 Благовещенск — Николаев (через Вознесенск), М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (55−129 км), М-13 Кропивницкий — Платоново (100−157 км), Р-75 Тимково — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка (124−202 км).

Одесская область — автодороги М-27 Одесса — Черноморск, М-15 Одесса — Рени, Н-33 Одесса — Белгород — Днестровский — Монаши, М-16 Одесса — Кучурганы, М-05 Киев — Одесса.

Напомним, ранее водителей предостерегали от поездок на Житомирщину, где ожидаются сложные погодные условия.

Фото Ukravtodor.Gov.Ua/Facebook