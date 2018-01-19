В Украине готовятся к эпидемии дифтерии

Министерство здравоохранения призвало жителей Украины сделать прививку против дифтерии, мотивировав это опасностью болезни и низким уровнем вакцинирования. Прививаться от дифтерии нужно не только детям, но и взрослым, причем последние должны проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

Вакцинация детей от дифтерии проводится бесплатно цельноклеточной вакциной АКДС, АДС, тогда как для иммунизации взрослых используется вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М.

По состоянию на 1 января в Украине было в наличии 2,7 млн доз вакцины АКДА, 700 тысяч доз АДС и 6,1 млн доз АДС-М. В течение 11 месяцев 2017 года необходимые три дозы вакцины АКДС 45,4% детей в возрасте 18 месяцев, а среди взрослых уровень вакцинации за тот же период составил 38,7%.

Для лечения дифтерии в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, которые в качестве гуманитарной помощи Украина получила в конце 2017 года.

«Но дифтерия опасна тем, что даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Без сыворотки умирают около половины заболевших», — предупреждают в Минздраве.

Во время предыдущей эпидемии дифтерии в 1991—1998 годах в Украине заболели около 20 тысяч человек из них 696 умерли.

Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что вспышка кори может привести к эпидемии дифтерии.