Минздрав предложил ввести наказание за отказ от вакцинации

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Верховной Раде призвала депутатов на законодательном уровне усилить ответственность за отказ от вакцинации. Об этом Супрун заявила, выступая во время часа вопросов к правительству и рассказывая о ситуации с заболеваемостью корью в Украине.

«Вместе с правительством и народными депутатами будем работать над изменениями в законы Украины, чтобы усилить ответственность за отказ от вакцинации, как это сделано во всем цивилизованном мире», — добавила и.о. министра.

Супрун напомнила, что 18 января стало известно о еще одной смерти от кори — умер ребенок, не вакцинированный против заболевания. Это уже восьмой случай смерти с момента начала вспышки кори.

И.о. министра уточнила, что в 2017 году было вакцинировано 1,369 млн детей. А чтобы избежать смертельных случаев, страна должна быть охвачена вакцинацией на 98%.

«Вспышки были неизбежны, потому что за последние годы в Украине охват вакцинацией от кори был ниже 50%. Но ситуация меняется. За 11 месяцев 2017 87,8% детей в возрасте один год охвачены вакцинацией от кори. Только в Киеве за неделю на вакцинацию пришли 11 500 детей», — добавила Супрун.

Напомним, ранее в Минздраве пообещали осуществить перераспредление вакцин, чтобы обеспечить особо нуждающиеся регионы — Кировоградскую, Ривненскую, Житомирскую, Одесскую, Киевскую, Ивано-Франковскую области и Киев.