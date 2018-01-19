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Михеил Саакашвили

Суд в четвертый раз перенес рассмотрение жалобы на домашний арест Саакашвили

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 12:02 52

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Апелляционный суд Киева снова перенес рассмотрение апелляции Генпрокуратуры Украины на решение Печерского суда о домашнем аресте лидера партии «Движение новых сил», экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили.

По словам самого фигуранта, поводом для переноса стали «события в семье одного из судей».

Новое заседание, по его словам, назначено на 22 января 2018 года.

Официального сообщения о причине переноса и дате заседания пока нет, сообщает Радио Свобода.

Напомним, предыдущее заседание апелляционного суда, назначенное на 11 января, также не состоялось. Тогда поводом для переноса стало отсутствие в зале народных депутатов, готовых поручиться за скандального грузинского политика.

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