Суд в четвертый раз перенес рассмотрение жалобы на домашний арест Саакашвили

Апелляционный суд Киева снова перенес рассмотрение апелляции Генпрокуратуры Украины на решение Печерского суда о домашнем аресте лидера партии «Движение новых сил», экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили.

По словам самого фигуранта, поводом для переноса стали «события в семье одного из судей».

Новое заседание, по его словам, назначено на 22 января 2018 года.

Официального сообщения о причине переноса и дате заседания пока нет, сообщает Радио Свобода.

Напомним, предыдущее заседание апелляционного суда, назначенное на 11 января, также не состоялось. Тогда поводом для переноса стало отсутствие в зале народных депутатов, готовых поручиться за скандального грузинского политика.

