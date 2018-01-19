Порошенко по телефону рассказал Юнкеру об украинских реформах

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, собеседники обсудили прогресс в украинских реформах, а также ситуацию вокруг создания Антикоррупционного суда.

В честности, Порошенко подчеркнул, что Антикоррупционный суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, ранее народные депутаты отказались включить в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда в Украине. Произошло это после того, как Международный валютный фонд и Всемирный банк призвали призвали откорректировать базовый законопроект об Антикоррупционном суде. В ответ в Администрации Президента заявили, что разработанный ими документ полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.