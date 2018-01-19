В Германии и Нидерландах назвали сумму ущерба от урагана

Немецкие страховщики подсчитали, что ураган"Фридерике", которые накануне обрушился на Германию, причинил ущерб на 500 миллионов евро.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP, немецкий союз страховщиков сообщил, что ущерб, причиненный сильнейшей за десятилетие бурей — лишь четверть убытков, нанесенных ураганом в 2007 году. Тогда эта сумма составила около двух миллиардов евро. В этом году ураган в Германии унес жизни восьми человек.

В свою очередь голландские страховщики сообщают о 90 миллионах евро в качестве возмещения убытков в Нидерландах. «По нашим первым оценкам, ущерб, нанесенный домам и автомобилям, составляет не менее 90 млн евро», — сообщили в Голландской ассоциации страховщиков. Однако еще отдельно будут оцениваться убытки, причиненные предприятиям, правительственным зданиям и в сфере сельского хозяйства.

Сообщается, что поезда на междугородних линиях Германии постепенно возобновили работу после того, как были приостановлены из-за урагана, вызвавшего транспортный хаос по всей северной Европе.

Как сообщали fakty.ua, шторм вызвал хаос в Германии и Нидерландах.

