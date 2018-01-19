На Ukrainian Fashion Week зрителям покажут более 50 шоу

как стало известно, очередная украинская Неделя моды пройдет в Киеве в помещении «Мистецького Арсенала» с 3 по 8 февраля. Свои коллекций осень/зима — 2018/2019 представят 55 отечественных дизайнеров. За пять дней модного события будут показаны 51 шоу и семь специальных проектов.

— Мы давно определили свою цель: Ukrainian Fashion Week — место, где украинское становится мировым, — сказала глава оргкомитета Недели моды Ирина Данилевская.

Уже традиционно Неделю моды в «Мистецьком Арсенале» откроет показ одной из самых титулованных украинских модельеров — Лилии Пустовит. Отметим, впрочем, что многие из дизайнеров строят подиумы вне стен «Арсенала», используя знаковые для столицы локации.

Впервые во время Недели большое пространство «Арсенала» — 180 квадратных метров — будет отдано для продажи коллекций украинских дизайнеров. Концепцию этого помещения разрабатывал известный архитектор Игорь Мусиенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее украинский дизайнер Анастасия Иванова представила коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.