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Ukrainian Fashion Week

На Ukrainian Fashion Week зрителям покажут более 50 шоу

Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

19.01.2018 18:41 66

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как стало известно, очередная украинская Неделя моды пройдет в Киеве в помещении «Мистецького Арсенала» с 3 по 8 февраля. Свои коллекций осень/зима — 2018/2019 представят 55 отечественных дизайнеров. За пять дней модного события будут показаны 51 шоу и семь специальных проектов.

— Мы давно определили свою цель: Ukrainian Fashion Week — место, где украинское становится мировым, — сказала глава оргкомитета Недели моды Ирина Данилевская.

Уже традиционно Неделю моды в «Мистецьком Арсенале» откроет показ одной из самых титулованных украинских модельеров — Лилии Пустовит. Отметим, впрочем, что многие из дизайнеров строят подиумы вне стен «Арсенала», используя знаковые для столицы локации.

Впервые во время Недели большое пространство «Арсенала» — 180 квадратных метров — будет отдано для продажи коллекций украинских дизайнеров. Концепцию этого помещения разрабатывал известный архитектор Игорь Мусиенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее украинский дизайнер Анастасия Иванова представила коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

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