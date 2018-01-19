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Младенец

В Великобритании определили, какими именами нужно называть детей, чтоб они были богатыми

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

19.01.2018 19:06 203

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Как выявили британские специалисты, для того, чтобы стать успешным и богатым важно в том числе и то, как назовут вас во младенчестве родители. Проанализировав более 500 тысяч анкет в базе данных веб-сайтов, занятых подбором персонала, издание The Knowledge Academy определило, что больше всех зарабатывают мужчины с именем Оскар. В среднем их годовая зарплата составляет 37 786 фунтов стерлингов в год (более 52 тысяч долларов). На втором месте — Джорджи, идущие с небольшим отрывом. Их доход за год — около 37 342 фунтов (почти 52 тысячи долларов). Замыкают тройку «богатых имен» Оливеры — 35 536 фунтов (примерно 49 тысяч долларов).

Парни с именем, например, Джек зарабатывают существенно меньше — лишь 29 738 фунтов (41 тысячу долларов).

Что касается женщин, лидером в списке успешных имен является Лили. В среднем годовой доход женщин с таким именем — 30 821 фунтов (42 700 долларов). Далее с заработками чуть меньше 29 тысяч фунтов (40 тысяч долларов) следуют Изабеллы и Эллы.

Ранее выяснилось, что в 2017 году самым популярным в Великобритании именем для новорожденных мальчиков было Мухаммад.

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