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перестрелка в одессе

Перестрелка в Одессе: свидетельства очевидцев

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

19.01.2018 19:18 1061

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Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы сегодняшнего происшествия в Одессе, официальная версия полиции, мягко говоря, не соответствует действительности.

Все было до банальности просто: основной подозреваемый (Дорошенко) в своей квартире выяснял отношения со знакомым. Дошло до рукоприкладства, приятель выбежал из квартиры, а догонявший его Дорошенко открыл стрельбу. Мужчина погиб.

Соседи позвонили в полицию, и тогда на место ЧП прибыли сотрудники Приморского отдела — участковый и два оперативника. Это нисколько не смутило стрелявшего злоумышленника, и тот открыл огонь по правоохранителям. Ранил в грудь участкового, один оперативник «принял» 4−5 пуль в упор, другой ранен в бедро.

А вот «обезвредили» злоумышленника прибывшие на подмогу патрульные полицейские.

По некоторым данным, человек, которого убил Дорошенко, — ранее судимый гражданин по фамилии Пинин.

Как сообщил «ФАКТАМ» прокурор Одесской области Олег Жученко, открыто уголовное производство по факту происшедшего — по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования) УК Украины, а также по факту выявления большого количества оружия.

Согласно информации прокурора, злоумышленник стрелял из самодельного оружия. Позже в его доме обнаружили хранилище огнестрельного оружия (к слову, выявили склад не в катакомбах, как информировали изначально в полиции, а в обычном погребе).

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в центре Одессы произошла перестрелка. Были ранены трое полицейских и случайный прохожий, два человека убиты.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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