«Динамо» стартовало на сборе в Испании с поражения

Киевское «Динамо», которое находится на первом учебно-тренировочном сборе в Испании, провело стартовый спарринг. Соперником подопечных Александра Хацкевича стала четвертая на данный момент команда чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен». «Бело-синие», задействовавшие в товарищеском поединке 22 футболиста (в том числе новичков — Вербича, Шабанова и Ротаня), уступили оппоненту — 0:2 (Иттен, 34, Таффер, 87).

«Динамо» (состав в первом тайме): Маханьков, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Вербич, Гонсалес, Хлебас.

«Динамо» (состав во втором тайме): Бущан, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Алибеков, Ротань, Шапаренко, Смирный, Калитвинцев, Беседин.

В субботу, 20 января, «Динамо» сыграет с норвежским «Хоугесундом», занявшим в прошлом чемпионате своей страны десятое место.

Отмечу, что 19 января спарринг провел еще один украинский клуб: «Заря» -- «Лех» (Польша) — 1:3 (Юри, 62 — Ситума, 35, Гитикер, 45, с пенальти, Йозвяк, 87).

Ранее fakty.ua сообщали, что киевское «Динамо» начало сбор в Испании без двух ведущих форвардов.