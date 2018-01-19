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перестрелка в одессе

Перестрелка в Одессе: один из полицейских в очень тяжелом состоянии

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

19.01.2018 19:42 345

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В результате сегодняшней перестрелки на улице Новосельского ранен сотрудник КУ «Муніципальна варта». Об этом сообщил Николай Покровский, пресс-секретарь заместителя городского головы Одессы. По его словам, 29-летний Виктор Т. работает в названном коммунальном учреждении всего три месяца, прежде служил в Национальной гвардии.

— Сегодня в свободное от работы время он проезжал рядом с местом происшествия, — уточнил Николай Покровский. - Увидев раненого сотрудника полиции, вышел из машины и начал оказывать ему помощь. В то же время злоумышленник открыл огонь. В результате чего Виктор получил ранение. Сейчас он находится в горклинбольнице, где ему оказывается вся необходимая медпомощь, его жизни ничего не угрожает.

Как стало известно «ФАКТАМ», один из раненых полицейских находится в реанимации, в очень тяжелом состоянии.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что, по мнению очевидцев сегодняшнего происшествия в Одессе, официальная версия полиции не соответствует действительности.

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