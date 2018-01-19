Крещение-2018: политики топлес и детские игрушки

Сегодня, 19 января, православный и грекокатолический мир отмечает Крещение Господне. В украинских городах и селах тысячи разгоряченных людей устремились к водоемам, во многих из которых даже проруби делать не пришлось: лед есть далеко не везде. Во главе жаждущих примкнуть к таинству Крещения оказались, как обычно, политики, выложившие свои «иорданские» фото в соцсетях. Популярные же блогеры и другие пользователи соцсетей оживленно их комментировали.

Так, топ-блогер Антон Ходза поделился в «Фейсбуке» жуткой историей.

«Чув сумну історію про політика, який забув викласти фотку того, як він в ополонку пірнав. Більше його ніхто не бачив».

Нардеп Борислав Береза, который купанию в проруби предпочел суровые депутатские будни, вывел свою закономерность:

«Все ж свято Водохрещення має свою силу. Бо я бачу, як ще майже сотня депутатів з'явилися зараз у п'ятничній сесійній залі, і нічим іншим, ніж святковим чудом, пояснити не можу. Хоча… Сьогодні закривається сесія. Мабуть, поєдналися дві подіі. Але це працює».

Поддержать украинцев в этот светлый праздничный день Богоявления решили и сотрудники посольства США в Украине, несмотря на то, что у них на родине традиции ныряния в ледяную воду нет. Об этом в своем «Фейсбуке» рассказала Мирослава Гонгадзе:



«Співробітники американського посольства готові на все у своїй любові до України!»

Нардеп-закарпатец Виктор Балога в нынешнем году тоже не стал нарушать традиций и таки нырнул в прорубь.

А в столичном парке «Наталка» ныряли мэр Киева Виталий Кличко, главы районных администраций и их заместители, а также жители Оболони. Полюбуйтесь на эту косую сажень в плечах и богатырский масштаб заплыва.



Еще один народный избранник Сергей Каплин, поздравляя электорат с праздником, тоже не смог воздержаться от выкладывания фото себя, любимого, «в ополонці».



Фотографии в стиле ню Каплина у журналиста Евгения Кузьменко вызвали почему-то гастрономические (или медицинские?) ассоциации: «При виде фоток нардепа Каплина, вылезающего из крещенской проруби, обратно попросилась съеденная поутру отбивная».



К сожалению, в Запорожье, где совсем недавно произошла трагедия, когда погибшего из-за самоубийцы мальчика отказался отпевать священник, праздник был омрачен: к месту, где священнослужители должны были проводить обряд крещения, местные жители принесли детские игрушки — в память об этом инциденте.

Как пишет Юрий Гудименко:

«Просто посмотрите эти фотографии.

Это безумно сильно.

Просто посмотрите»

В России праздник начался с появления фотографии Путина в проруби на его любимом Селигере. Вроде бы все понятно: предвыборная кампания идет полным ходом. Что мы — голого Путина не видели? Однако сейчас, когда в РФ в разгаре очередной скандал, спровоцированный видео, сделанным курсантами Ульяновского института гражданской авиации, на котором молодые веселые ребята выдали зажигательный танец в трусах и фуражках, появление президента топлес и без головного убора вызвало вопрос у известного российского поэта Орлуши:

«Для кого-то прозвучит безбожно,

Но прошу мне пояснить, друзья:

Президенту с голым торсом — можно,

А курсантам-летчикам — нельзя?»