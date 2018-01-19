В США назвали главные угрозы национальной безопасности

Военное ведомство США в пятницу, 19 января, представило новую Национальную оборонную стратегию (National Defense Strategy), определив главные угрозы безопасности страны. Полная версия документа засекречена.

«Мы стоим перед растущими угрозами со стороны таких разных стран, как Китай и Россия, которые пытаются изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями», — цитирует «Голос Америки» представившего документ главу военного ведомства США Джима Мэттиса.

Авторы документа считают, что в современных условиях главной проблемой для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов являются не террористические группировки, а «стратегическое соперничество между странами». Именно поэтому в новой версии оборонной стратегии, пересмотренной впервые с 2008 года, основными угрозами названы четыре государства — Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Деятельность террористических групп по степени опасности заняла лишь пятое место.

Комментируя представленный документ, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заметил, что, в отличие от Китая, Россия гораздо более «нагло» использует свои военные возможности.

Он напомнил, что в 2014 году был оккупирован Крымский полуостров, а позднее Москва вмешалась в военный конфликт в Сирии на стороне режима Башара Ассада. При этом в Пентагоне считают, что российское руководство вынуждено «ограничивать» свои планы из-за сложностей в экономике страны.

В настоящее время военный бюджет США является самым большим в мире. Ежегодно Вашингтон тратит на оборонные цели более 587 миллиардов долларов. Военный бюджет Китая составляет 161,7 миллиарда, России — 44,6 миллиарда долларов.

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