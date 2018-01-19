Знаменитый футболист спустя 14 лет вернулся в родной клуб

Серебряный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Нидерландов Робин ван Перси спустя 14 лет вернулся в родной голландский «Фейеноорд».

Как сообщает официальный сайт клуба из Роттердама, 34-летний футболист договорился о разрыве контракта с турецким «Фенербахче» и вернулся на родину на правах свободного агента.

Ван Перси -- воспитанник «Фейенорда» и выступал за команду с 2001-го по 2004 год. Вместе с роттердамцами он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2001/2002. В 2004-м голландец перешел в лондонский «Арсенал», за который играл до 2012 года, а позже выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

В составе «МЮ» он становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны, в футболке «Арсенала» выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. В рядах сборной Нидерландов лучший бомбардир в ее истории (50 мячей) завоевал «серебро» (2010 год) и «бронзу» (2014-й) чемпионата мира.

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