В Укравтодоре рассказали, на каких трассах снято ограничение движения
Как сообщают в Укравтодоре, в связи с обеспечением безопасных условий движения и проведении снегоочистительных работ восстановлено движение на автодорогах государственного значения в ряде областей.
В частности, отменено ограничение на въезд крупногабаритных транспортных средств в Киевскую область.
С полным перечнем дорог, где ограничения сняты, и трасс, где по-прежнему они существуют, Укравтодор сообщил на своей страничке в Facebook.
Как сообщали fakty.ua, обесточенными в Украине остаются 688 населенных пунктов.
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