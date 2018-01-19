В Укравтодоре рассказали, на каких трассах снято ограничение движения

Как сообщают в Укравтодоре, в связи с обеспечением безопасных условий движения и проведении снегоочистительных работ восстановлено движение на автодорогах государственного значения в ряде областей.

В частности, отменено ограничение на въезд крупногабаритных транспортных средств в Киевскую область.

С полным перечнем дорог, где ограничения сняты, и трасс, где по-прежнему они существуют, Укравтодор сообщил на своей страничке в Facebook.

Как сообщали fakty.ua, обесточенными в Украине остаются 688 населенных пунктов.