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В Укравтодоре рассказали, на каких трассах снято ограничение в движения

В Укравтодоре рассказали, на каких трассах снято ограничение движения

Инф. «ФАКТОВ»

19.01.2018 21:32 154

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Как сообщают в Укравтодоре, в связи с обеспечением безопасных условий движения и проведении снегоочистительных работ восстановлено движение на автодорогах государственного значения в ряде областей.

В частности, отменено ограничение на въезд крупногабаритных транспортных средств в Киевскую область.
С полным перечнем дорог, где ограничения сняты, и трасс, где по-прежнему они существуют, Укравтодор сообщил на своей страничке в Facebook.

Как сообщали fakty.ua, обесточенными в Украине остаются 688 населенных пунктов.

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