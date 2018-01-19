Электроэнергию в Измаил будут подавать по спецграфику

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Украины Владимир Гройсману и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону с просьбой предоставить дополнительные аварийные бригады из соседних областей для быстрого восстановления электроснабжения.

«Нужно как можно быстрее восстановить электроснабжение. Еще много населенных пунктов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады», — сообщил глава региона.

Как сообщили «ФАКТАМ» в областной администрации, председатель ОГА побывал в Арцизе, который серьезно пострадал в результате непогоды 18 января. В частности, снегопад со шквальным ветром оставили город без электричества. В Арциз были доставлены дизель- генераторы для социальных объектов. На данный момент работники ПАО «Одессаоблэнерго» уже возобновили электроснабжение центральной районной больницы города.

«В восстановительных работах по области задействованы 169 наших ремонтных бригад и 213 единиц специальной техники, — сообщили „ФАКТАМ“ в „Одессаоблэнерго“. - С утра 19 января электроснабжение восстановлено еще более чем в 35 населенных пунктах. Работы продолжаются, несмотря на крайне сложные погодные условия».

Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, в ближайшие дни поставка электроэнергии в город будет осуществляться по графику.

«В связи с тем, что мощности резервной линии (которую проложили энергетики — Авт.) недостаточно для обеспечения города электроэнергией в полном объеме, будет введен график ограничений подачи электроэнергии, с которым абоненты будут ознакомлены после его утверждения. Для полного устранения поломок и подачи электроэнергии в дома всем абонентам коммунальным предприятиям требуется двое-трое суток, в связи с чем подача электроэнергии будет осуществляться по графику. Для полного, то есть адресного, устранения неполадок комунальщикам потребуется порядка недели», — отметил Абрамченко.

Параллельно ведутся работы по устранению поломки основной линии, питающей город. Работы усложняются тем, что опоры находятся в поле, куда доступ осложнен из-за сложных погодных условий.

Как сообщали fakty.ua, обесточенными в Украине оставались 688 населенных пунктов