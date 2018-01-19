Музею Майдана предоставили временный офис, - директор

Директор Музея Майдана Игорь Пошивайло заявил о том, что возглавляемое им учреждение получило временный офис.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

«Офис — небольшой, на территории Киево-Печерского заповедника, где ранее размещался департамент охраны культурного наследия Минкульта. Рядом — Институт книги и ГП по Мемориалу Голодомора. Офис приобретен на правах аренды сроком на 2 года 11 месяцев», — заявил он.

Офис расположен на территории Лаврского заповедника. Ранее у музея собственного помещения не было.

По словам директора, это не решило проблему отсутствия помещения полностью. Ибо до сих пор нет помещения для фондохранилища и экспозиции. В даном помещении может разметиться только персонал. Сейчас там делается ремонт.

Напомним, что на сегодняшний день коллекция музея Майдана хранится в двух музеях — Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» и Мемориальном комплексе истории Украины во Второй мировой войне.