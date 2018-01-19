Директор музея на БТРе вытащил из снежных заносов 60 машин

Директор военного музея из Звенигородки Черкасской области Олег Бойко вытащил из снежных заносов более 60 машин. Олег выезжает за застрявшими в снегах автомобилями на БТРе. К нему обращаются за помощью даже сотрудники ГосЧС.

- Последние два дня работаем с утра до вечера, — рассказал «ФАКТАМ» Олег Бойко. — Я живу в Звенигородке. Снегопад начался позавчера вечером, а уже вчера утром ситуация на трассе Умань-Черкассы была критической. Трассу фактически парализовало. Представьте: по заваленной снегом дороге пытается проехать трактор, но застревает. Водитель другого автомобиля пытается его обогнать — и застревает тоже. В это время третий водитель пытается сдать назад — и уже застревают все. Моя задача: подъехать на БТРе и растянуть эти автомобили. Сегодня, пока я растягивал машины в двух селах, в третьем селе заблокировали дорогу так, что к ней невозможно было подъехать. Пришлось ехать огородами.

По словам Олега Бойко, БТР, на котором он ездит — из его военного музея на хуторе Шампань Звенигородского района.

- Этот БТР я в свое время отдавал в зону АТО, — говорит Олег Бойко. - Потом его вернули, и он, как видите, пригодился здесь. У сотрудников ГосЧС есть только ЗИЛы, но они для такой работы не годятся. Поэтому спасатели сами звонят мне и сообщают, где образовалась очередная пробка. Можно сказать, работаем как одна команда. За последние два дня вытащили более 60 машин. Сегодня спасли «скорую», в которой был маленький ребенок. «Скорая» застряла в селе, а приехавшая за ней машина ГосЧС поломалась. К счастью, все закончилось хорошо — ребенка вместе с врачами довезли до больницы. Сейчас ситуация на трассе нормализовалась, дорогу разблокировали. Но никто не знает, что будет завтра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на дорогах Одесской области спасатели вытащили из сугробов 157 автомобилей.

Фото в заголовке: Сергей Радченко, Facebook