Трамп и Порошенко проведут встречу в Давосе, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обязательно проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23−26 января 2018 года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Давос — это политическая, бизнесовая, медийная тусовка. Конечно, президент будет общаться с Дональдом Трампом. Президенты будут разговаривать как два президента, а какой смысл обсуждать вопрос в общем формате?», — сказал Климкин.

Также Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже (Франция). В то же время Климкин не сказал, когда именно состоится такая встреча.

Ранее сообщалось о том, что на прошлом форуме в Давосе состоялась встреча директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард с представителями Украины. В этом году в графике встреч президента Украины также намечена встреча с госпожой Лагард. Возможно, после ее проведения фонд изменит свое мнение о сотрудничестве с украинским правительством.