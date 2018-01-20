У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3

Геологическая служба США сообщила о том, что у западного побережья Мексики в Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает CBS News.

«Землетрясение магнитудой 6,3 поразило побережья Мексики в Калифорнийском заливе», — говорится в сообщении.

Согласно информации исследователей, эпицентр подземных толчков находился в 69 км к северо-востоку от города Лорето. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Ранее сообщалось о еще более мощном землетрясении — магнитудой 7,1 у берегов Перу.

Напомним, что магнитуда землетрясения — величина, характеризующая энергию, которая выделяется при землетрясении в виде сейсмических волн. Первоначальная шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды называют шкалой Рихтера. Шкала Рихтера содержит условные единицы (от 1 до 9,5) — магнитуды, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях. Поэтому правильное употребление: «землетрясение магнитудой 6,0», а употреблявшееся часто ранее выражение «землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера» теперь считается неправильным.