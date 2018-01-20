Черкассы остаются без водоснабжения, — ГосЧС

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщил о том, что областной центр Черкассы остается без водоснабжения. Об этом говорится в сводке службы по состоянию на 18.00 пятницы.

«Остается без водоснабжения г. Черкассы. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в городе организован подвоз воды к населению и социальным объектам — для этого привлечены 11 единиц техники.

В то же время директор коммунального предприятия «Черкассыводоканал» Сергей Овчаренко подчеркнул, что, вероятно, придется остановить насосный агрегат.

«Без остановки насоса после подключения электроэнергии мы сможем поэтапно повысить давление в сети в течение 4−5 часов. Если же насос останавливается, вода автоматически стекает из всех водопроводов, и тогда трубы будут пустыми. А значит, туда попадет воздух, что грозит гидроударами при дальнейшей подаче воды. В таком случае, чтобы восстановить водоснабжение, нам понадобятся еще сутки после того, как появится напряжение», — пояснил С.Овчаренко.

Чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях, осуществляется подвоз воды к котельным, указали в горсовете.

Как сообщалось, 18 января около 12.00 в результате отключения 2 линий электропередач 110 кВ на электроподстанции «Сокирно» без электроснабжения осталась насосная станция КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает город водоснабжением. Несмотря на сложность работ (к обрыву было тяжело добраться), энергоснабжение насосной станции в Черкассах было восстановлено, начался набор воды в резервуары. После регламентных работ вода должна была пойти черкасчанам. Однако 19 января в 05.10 в результате повторного отключения 1 линии электропередач на электроподстанции «Сокирно» насосная станция КП «Черкассыводоканал» вновь осталась без электричества.