Ночной таран на Бажана в Киеве
В ночь на субботу на столичном проспекте Бажана недалеко от Южного моста произошло столкновение ДЭУ и АУДИ Q-5.
Предварительно удалось выяснить, что АУДИ двигалась в сторону Днепра, а водитель ДЭУ Нубира остановился в правом ряду.
Как рассказали очевидцы, водительница Ауди, видимо, поздно увидела движущийся впереди транспорт и взяла вправо. А там припаркованный автомобиль. После удара обе машины оказались за пределами проезжей части. ДЭУ еще и отбросило в столб. Его водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.
Автоледи не пострадала. Была шокирована и с прессой не общалась. Причину этого наезда будет выяснять следствие, а экспертиза ответит на вопрос в каком состоянии находилась водитель АУДИ.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошло крупное ДТП с участием фуры.
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