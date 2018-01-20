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ДТП на Бажана

Ночной таран на Бажана в Киеве

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

20.01.2018 1:20 459

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В ночь на субботу на столичном проспекте Бажана недалеко от Южного моста произошло столкновение ДЭУ и АУДИ Q-5.

Предварительно удалось выяснить, что АУДИ двигалась в сторону Днепра, а водитель ДЭУ Нубира остановился в правом ряду.

Как рассказали очевидцы, водительница Ауди, видимо, поздно увидела движущийся впереди транспорт и взяла вправо. А там припаркованный автомобиль. После удара обе машины оказались за пределами проезжей части. ДЭУ еще и отбросило в столб. Его водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автоледи не пострадала. Была шокирована и с прессой не общалась. Причину этого наезда будет выяснять следствие, а экспертиза ответит на вопрос в каком состоянии находилась водитель АУДИ.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошло крупное ДТП с участием фуры.

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