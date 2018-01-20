КГГА: в Киеве прививки от кори сделали более 23 тысяч человек

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил о том, что в столице более 23 тыс. человек сделали прививки против кори. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«На сегодня зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, среди которых — 81 ребенок. На стационарном лечении в медицинских учреждениях находятся 14 человек, из них 5 взрослых и 9 детей.

В то же время по состоянию на 19 января в столичных учреждениях здравоохранения провакцинировано более 23 тыс. человек. Преимущественно прививки сделали детям «, — сказал он.

Также Поворозник заявил о то, что ситуация с некачественными вакцинами, которые поставляли в предыдущие года в медицинские учреждения, привела к отказу родителей прививать детей.

«Однако сейчас в столичных медучреждениях для вакцинации используют качественную вакцину „Приорикс“ (Бельгия), срок годности которой до конца 2018», — отметил чиновник.

Напомним, что 16 января в Минздраве сообщили, что в течение первых двух недель нового года корью в Украине заболели 1 285 человек — 856 детей и 429 взрослых. Кроме того, некоторые эксперты считают, что в стране нужно проводить подготовку к эпидемии дифетерии.