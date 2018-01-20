В Одессе на взятке задержан директор крюингового агентства

Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции уличили в вымогательстве неправомерной выгоды директора крюингового агентства. Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Во время получения части неправомерной выгоды — $ 1,5 тыс. сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции, Одесской местной прокуратуры № 4 задержали директора крюингового агентства в его служебном кабинете», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что руководитель одного из местных агентств по трудоустройству граждан на иностранные морские суда организовал схему «дополнительного заработка». В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали несколько этапов получения фигурантом неправомерной выгоды.

Так, за трудоустройство на должность помощника капитана на судно иностранного судовладельца злоумышленник потребовал $ 5 тыс. взятки. Кроме того, за устройство на должность матроса он требовал $ 3 тыс.

Сообщается, что во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли поддельные печати иностранных судов, которые взяточник использовал для увеличения рабочего стажа моряков.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве СБУ задержала полицейского-вымогателя.